В Палате лордов хотят разрешить редактирование геномов сельскохозяйственных культур

Вадим Карасев

При обсуждении британского законопроекта о сельском хозяйстве в Палате лордов в него планируют внести поправки, которые приведут к разрешению редактирования геномов сельскохозяйственных растений в Англии с целью создать новые, более продуктивные и устойчивые сорта, сообщает The Guardian. Пока эта практика сильно ограничена существующими в рамках Евросоюза правилами.

Инициаторы изменений рассчитывают, что при обсуждении в июле их поддержит большинство членов палаты. План состоит в том, чтобы наделить государственного секретаря по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства полномочиями вносить изменения в закон об охране окружающей среды, которые снимут ограничения на генетическую модификацию культурных растений. Пока это может коснуться только Англии. Чтобы аналогичные разрешения действовали в других частях Соединенного Королевства, потребуются соответствующие изменения в местных законах.

Поддерживающие законопроект ученые отмечают, что современные генетические технологии могут обеспечить высокий уровень безопасности, так как не требуют переноса в геном растения или животного целых генов или групп генов другого вида, а лишь вносят небольшие изменения в уже имеющиеся гены. Подобные вмешательства столь же, а возможно, и более безопасны по сравнению с традиционной селекцией.

Исследователи считают, что широкое применение генетических технологий сможет обеспечить Великобритании преимущество в сельском хозяйстве и пищевой промышленности после выхода их Евросоюза. «Первые же выгоды для сельского хозяйства Великобритании могут включать в себя безглютеновую пшеницу, устойчивые к болезням сахарную свеклу и картофель, которые будут даже более полезны, чем те, что есть у нас сейчас», — говорит профессор Дэвид Бокомб (David Baulcombe) из Кембриджского университета.

Ряд членов Палаты лордов уже публично высказался в поддержку законопроекта. «Я хотел бы этим законопроектом сделать ясное сообщение, что мы будем двигаться вперед к разрешению редактирования генов в наших исследовательских программах, — сказал лорд Кэмерон во время обсуждения законопроекта на прошлой неделе. — Это способ ускорить естественные методы селекции на фермах, чтобы мы могли улучшить экологические и пищевые последствия для нашего постоянно растущего населения». Лорд Гардинер, занимающий пост парламентского заместителя министра по сельскому хозяйству и безопасности, уверен, что правительство поддержит законопроект. «Что касается редактирования генов, правительство согласно с тем, что подход Евросоюза является ненаучным», — отмечает он.

По словам сторонников проекта, отмена дорогостоящих ограничений, наложенных Евросоюзом на выращивание генетически модифицированных растений, позволит малым и средним предприятиям создавать новые проекты. Пока же только крупные корпорации в состоянии оплатить расходы на строгие испытания, необходимые при выращивании таких растений.