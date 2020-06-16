В разработке находится федпроект о патриотическом воспитании – Кравцов

Анастасия Иванова

В соответствии с поручением президента Российской Федерации разрабатывается новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он заявил на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке.

Федеральный проект создается в рамках национального проекта «Образование».

«Важно то, на каких ценностях мы будем воспитывать подрастающее поколение. На сегодняшний день мы видим и предлагаем следующее: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям», – сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил подготовить федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках нацпроекта «Образование». Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.