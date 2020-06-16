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В России провели более 15,3 миллиона тестов на COVID-19

В России провели более 15,3 миллиона тестов на COVID-19
Более 15,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 312 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 15,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 312 тысяч человек",- говорится в сообщении.

За последние сутки в России проведено 234 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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