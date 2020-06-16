В России провели более 15,3 миллиона тестов на COVID-19

Влада Некрасова

Более 15,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 312 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 15,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 312 тысяч человек",- говорится в сообщении.

За последние сутки в России проведено 234 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.