В России провели более 15,3 миллиона тестов на COVID-19
Сегодня, 09:56 Влада Некрасова
Более 15,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 312 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 15,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 312 тысяч человек",- говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 234 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru