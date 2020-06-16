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В СФ предложили создать программу по борьбе с инфекционными заболеваниями

В СФ предложили создать программу по борьбе с инфекционными заболеваниями
Сенаторы при обсуждении с правительством общенационального плана по восстановлению экономики предложили создать в РФ программу по борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщила журналистам во вторник по итогам совещания первый вице-спикер СФ Галина Карелова.

"Необходима модернизация инфекционной службы. Мы увидели, что внимание к инфекционным отделениям, больницам за последнее время снизилось, потому что уже считали, что победили это зло в прошлом веке", - сказала Карелова.

# Политика
По материалам: ria.ru

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