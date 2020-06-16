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В Сирию за сутки вернулись 34 беженца

В Сирию за сутки вернулись 34 беженца
Свыше 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны России в Facebook.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 34 беженца (в том числе: женщин – 10, детей – 17). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.

# В мире
По материалам: ria.ru

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