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В СНБО обнаружили носителя коронавируса, начато расследование

В СНБО обнаружили носителя коронавируса, начато расследование

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как стало известно об инфицировании коронавирусом нардепа от «Слуги народа» Максима Перебийниса, о заражении COVID-19 в его ведомстве сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его информации, у одного из сотрудников аппарата СНБО обнаружили коронавирус. В связи с этим ведомство переходит в онлайн-режим работы, передает ZN.UA.

Речь идет о сотруднике Ситуационного центра СНБО, который находится на улице Петра Болобачана.

По словам Данилова, состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются контакты.

Все, кто был в контакте с заболевшим коллегой, сдали тесты и ожидают результат.

Напомним, накануне коронавирус диагностировали у первой леди Елены Зеленской. Сегодня стало известно, что Зеленскую с двусторонней пневмонией госпитализировали в одну из столичных клиник.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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