В США протестующие собирают подписи за снос памятника Линкольну, освободившему рабов

Вадим Карасев

В Бостоне набирает силу движение за снос памятника 16-му президенту США Аврааму Линкольну, при котором было отменено рабство. Об этом сообщает Fox news.

Около 10 тысяч американцев уже подписали петицию, созданную темнокожим гражданином города Тори Баллоком. Он предлагает убрать Мемориал эмансипации, который изображает стоящего Линкольна и темнокожего человека на коленях со сломанными оковами на запястьях.

"Он должен олицетворять свободу, но вместо этого представляет нас все еще ниже кого-то другого. Если он свободен, почему все еще на коленях? Ни один ребенок больше не должен задаваться таким вопросом", — объясняет Баллок в петиции. Человек без одежды, с цепями не может представлять равенство, уверен он.

Мэр Бостона поддерживает такую позицию. Власти города рассматривают не только вариант сноса памятника, но и вариант его видоизменения, при котором он больше соответствовал духу равенства и свободы.

Авраам Линкольн — 16-й президент США, при котором в 1862 году на территории США было отменено рабство. Он также подписал 13-ю поправку к конституции США, запретившую подневольную работу.

В США сейчас массово сносят памятники конфедератам и даже Колумбу. Открыватель Америки стал главным врагом, потому что ассоциируется с геноцидом коренного населения. О том, как протест против полицейского насилия перерос с войну с "позорной" историей США, написал для Ruposters Малек Дудаков.











