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В Татарстане по программе «Земский учитель» приняты документы от 53 претендентов

В Татарстане по программе «Земский учитель» приняты документы от 53 претендентов

В Республике Татарстан продолжается реализация федеральной программы «Земский учитель», сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан. На 15 июня 2020 года приняты документы от 53 претендентов.

Прием и регистрация заявлений и документов продлены по 30 июня 2020 года включительно. Итоги конкурсного отбора будут подведены в первой половине июля 2020 года.

Программа «Земский учитель» начала работать во всех регионах России в январе 2020 года.  Учителя, попавшие в программу и переехавшие в выбранное место работы, получат от государства по 1 млн рублей, а переехавшие на Дальний Восток – по 2 млн рублей.

Цель программы «Земский учитель» – обеспечение повышения качества общего образования, совершенствование методов обучения и воспитания путем внедрения новых образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации детей к обучению и вовлеченности их в образовательный процесс.

Программа также должна стать социальным стимулом привлечения и закрепления учителей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и позволит заполнить вакансии по востребованным специальностям в образовательных организациях в сельской местности и обновить кадровый состав школ.

Обязательными условиями для претендента на участие в программе «Земский учитель» являются:
- наличие соответствующей квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности;
- готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Кроме того, одним из условий предоставления компенсационной выплаты является объем учебной нагрузки учителя в школе – участнице программы не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы в школе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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