Вариант полной отмены ВНО в этом году рассматривается – Ляшко

Влада Некрасова

Заместитель министра здравоохранения Украины и главный санврач Виктор Ляшко заявил, что внешнее независимое оценивание в 2020 году действительно может не состояться - в том случае, если будут значительно превышены эпидемические показатели.Отмечается, что окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля будет принято 22 июня."Все будет зависеть от эпидситуации. В субботу на комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям мы обсуждали разные варианты: что ВНО будет проведено в запланированные даты, что оно будет перенесено и что оно будет отменено. Эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов, поэтому окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля мы примем 22 июня", - сказал Ляшко.По его словам, если ситуация останется на таком же уровня, как сейчас, ВНО состоится в запланированные даты."Если у нас будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции. Индикаторы ещё не утверждены, но ориентировочно: когда более чем в 50% регионов будут превышены три наших показателя - инцидентность, загруженность больниц и тестирование, и если общее количество активных больных будет превышать 60 случае на 100 тыс. населения. Сейчас эта цифра составляет 37. То есть нам всем нужно очень постараться, чтобы был такой рост", - отметил санврач.Отмечается, что в случае стремительных темпов распространения вируса детские сады будут закрыты.Инициатором отмены внешнего независимого оценивания в 2020 году выступает Офис президента, сообщает советница экс-министра образования и науки Лилии Гриневич Иванна Коберник."Информация о реальности планов властей отменить ВНО складывается в пазл. Главный инициатор и драйвер идеи - как это ни грустно, Офис президента. Информация от нескольких независимых друг от друга источников", - пишет она в Facebook.На вопрос "а как будет проходить поступление?" абитуриентов, на Банковой говорят, что "университеты сами знают, что делать, они организуют"."Как сказал один мой мудрый коллега из образовательной сферы "Университеты то знают, но являются ли эти способы решения справедливыми и честными?"", - добавляет Коберник.Информацию экс-советницы Гриневич подтверждает народный депутат Наталия Пипа ("Голос"): "Моя информация такая же! Держимся", - написала она в комментарии под постом Коберник.