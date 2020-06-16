Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Вариант полной отмены ВНО в этом году рассматривается – Ляшко

Вариант полной отмены ВНО в этом году рассматривается – Ляшко

Вариант полной отмены ВНО в этом году рассматривается – Ляшко
Заместитель министра здравоохранения Украины и главный санврач Виктор Ляшко заявил, что внешнее независимое оценивание в 2020 году действительно может не состояться - в том случае, если будут значительно превышены эпидемические показатели.

Отмечается, что окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля будет принято 22 июня.

"Все будет зависеть от эпидситуации. В субботу на комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям мы обсуждали разные варианты: что ВНО будет проведено в запланированные даты, что оно будет перенесено и что оно будет отменено. Эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов, поэтому окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля мы примем 22 июня", - сказал Ляшко.
По его словам, если ситуация останется на таком же уровня, как сейчас, ВНО состоится в запланированные даты.
"Если у нас будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции. Индикаторы ещё не утверждены, но ориентировочно: когда более чем в 50% регионов будут превышены три наших показателя - инцидентность, загруженность больниц и тестирование, и если общее количество активных больных будет превышать 60 случае на 100 тыс. населения. Сейчас эта цифра составляет 37. То есть нам всем нужно очень постараться, чтобы был такой рост", - отметил санврач.
Отмечается, что в случае стремительных темпов распространения вируса детские сады будут закрыты.

Инициатором отмены внешнего независимого оценивания в 2020 году выступает Офис президента, сообщает советница экс-министра образования и науки Лилии Гриневич Иванна Коберник.

"Информация о реальности планов властей отменить ВНО складывается в пазл. Главный инициатор и драйвер идеи - как это ни грустно, Офис президента. Информация от нескольких независимых друг от друга источников", - пишет она в Facebook.

На вопрос "а как будет проходить поступление?" абитуриентов, на Банковой говорят, что "университеты сами знают, что делать, они организуют".

"Как сказал один мой мудрый коллега из образовательной сферы "Университеты то знают, но являются ли эти способы решения справедливыми и честными?"", - добавляет Коберник.

Информацию экс-советницы Гриневич подтверждает народный депутат Наталия Пипа ("Голос"): "Моя информация такая же! Держимся", - написала она в комментарии под постом Коберник.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Лунный день сегодня 16 июня 2020 года
Лунный день сегодня 16 июня 2020 года
Трамп раскритиковал Германию за сотрудничество с Россией по энергетике
Трамп раскритиковал Германию за сотрудничество с Россией по энергетике
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
МИД прокомментировал претензии США из-за приговора Уилану
МИД прокомментировал претензии США из-за приговора Уилану
Оркестр MusicAeterna номинировали на международную премию Gramophone
Оркестр MusicAeterna номинировали на международную премию Gramophone
Минфин планирует подготовить дополнения к законопроекту по госзакупкам
Минфин планирует подготовить дополнения к законопроекту по госзакупкам
Путин обсудил с Вучичем двустороннее сотрудничество
Путин обсудил с Вучичем двустороннее сотрудничество
Конкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter
Конкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter
Оставшиеся в России туристы принесут ритейлерам до 80 млрд рублей
Оставшиеся в России туристы принесут ритейлерам до 80 млрд рублей
Стрелок из Ингушетии оказался племянником бывшего министра республики
Стрелок из Ингушетии оказался племянником бывшего министра республики
ВОЗ усомнилась в причинах вспышки нового коронавируса в Китае
ВОЗ усомнилась в причинах вспышки нового коронавируса в Китае
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения «Оскара» перенесли

Топ на сегодня

В США решили прекратить платить безработным
В США решили прекратить платить безработным
Эминем составил список величайших рэперов
Эминем составил список величайших рэперов
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
Во Франции мажут краской cтатуи де Голлю: «Он тоже поддерживал рабство»
Во Франции мажут краской cтатуи де Голлю: «Он тоже поддерживал
На рынке появятся игры, созданные участниками онлайн-челленджа Кружкового движения НТИ
На рынке появятся игры, созданные участниками онлайн-челленджа

Еще по теме

Отменят ли карантин в Украине после 22 июня: Ляшко озвучил прогноз
В Минздраве рассказали, когда будут готовы продлить карантин
Масочный режим в Украине может завершиться до конца лета: в Минздраве назвали условие
Фан-зоны пока под запретом: в Украине с 10 июня разрешат массовые шоу