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Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работеФото: MIKE SEGAR / Reuters

Верховный суд США принял решение, согласно которому увольнение работника за то, что он гей или трансгендер, приравнивается к нарушению законодательства. Об этом сообщает «Би-би-си».

Суд постановил, что федеральный закон, который запрещает дискриминацию на основе половой принадлежности, распространяется также на сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

Многие специалисты по праву заявили, что акт от 1964 года вряд ли можно применить к современным проблемам ЛГБТ-сообщества. Администрация президента США Дональда Трампа поддержала данную позицию.

Ранее дипломатические представительства США в Индии и Южной Корее вывесили флаги ЛГБТ-сообщества, несмотря на запрет администрации Трампа. Кроме того, подобную символику разместило несколько консульств на официальных страницах в интернете.

В июне в США отмечают Месяц прав геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Pride Month). Памятная дата была выбрана в связи со столкновениями между представителями секс-меньшинств и полицейскими в Нью-Йорке в 1969 году. Указ о праздновании Месяца прав геев и лесбиянок был подписан в 2000 году.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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