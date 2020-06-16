Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Все о турах в Псковскую область – на вебинаре АТОР 18 июня

Все о турах в Псковскую область – на вебинаре АТОР 18 июня

Режим самоизоляции для туристов в Псковской область, как ожидается, снимут уже после 19 июня. Июнь и июль – отличная пора для туров сюда. Узнать все нюансы о классических и нестандартных турах в Псковскую область для групп и индивидуалов можно будет на бесплатном вебинаре «Академии АТОР».

Псковская область удивительно богата как природными красотами, так и культурно-историческими памятниками разных стилей и эпох – от таинственного раннего средневековья до классических усадеб XIX века.

По мнению экспертов, летом 2020 года, безусловно, в турагентствах будет наблюдаться повышенный спрос на экскурсионные туры по России. Многие захотят отправиться в нестандартное, насыщенное и комфортное путешествие или заказать турагенту индивидуальную программу «под себя»: все эти возможности есть в Псковской области.

Режим самоизоляции для туристов и другие ограничения турсферы здесь, как ожидается, снимут после 19 июня. В любом случае, готовиться к активному лету в этом регионе стоит уже сейчас.

На вебинаре, который пройдет 18 июня в 11.00 по Москве на площадке «Академии АТОР», о Псковской области как «территории впечатлений» расскажут руководитель и ведущие менеджеры псковского принимающего туроператора «Бюро путешествий «Континент».

В ходе вебинара турагентам подробно проинформируют о классических, тематических, нестандартных и активных турах для групп и индивидуалов в Псков и область, расскажут об исторических местах, самобытных музеях и выставках, гостеприимных фермах и хуторах региона.

После насыщенного вебинара турагенты смогут предлагать своим клиентам этим летом доступный по цене, интересный и нестандартный экскурсионный турпродукт: его вариации могут заинтересовать как молодежь, так и семьи с детьми и представителей старшего поколения.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Церемонию вручения премии "Оскар-2021" перенесли
Церемонию вручения премии "Оскар-2021" перенесли
Россиянам на один день удвоят зарплату
Россиянам на один день удвоят зарплату
Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере "Они"
Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере "Они"
СМИ сообщили о нападении граждан Азербайджана на полицию в Дагестане
СМИ сообщили о нападении граждан Азербайджана на полицию в Дагестане
Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым
Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
В Белоруссии задержали друга претендента на пост президента Бабарико
В Белоруссии задержали друга претендента на пост президента Бабарико
В Екатеринбурге на территории коронавирусной больницы произошел пожар
В Екатеринбурге на территории коронавирусной больницы произошел пожар

Топ на сегодня

В США решили прекратить платить безработным
В США решили прекратить платить безработным
Эминем составил список величайших рэперов
Эминем составил список величайших рэперов
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
В Молдавии сняли ряд ограничений по коронавирусу
Планировавшего бойню в российской школе подростка назвали «тихим парнем»
Планировавшего бойню в российской школе подростка назвали «тихим
Во Франции мажут краской cтатуи де Голлю: «Он тоже поддерживал рабство»
Во Франции мажут краской cтатуи де Голлю: «Он тоже поддерживал

Еще по теме

Володин посетит Псковскую область 18 января
В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 21 июня
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре
По примеру Москвы — в России десятки регионов объявили самоизоляцию