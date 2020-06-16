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Все-таки роман: Меган Фокс застали за поцелуями с Колсоном Бэйкером после расставания с Брайаном Остином Грином

Все-таки роман: Меган Фокс застали за поцелуями с Колсоном Бэйкером после расставания с Брайаном Остином Грином

За время карантина распалось немало звездных пар — не прошли это испытание также 34-летняя Меган Фокс и 46-летний Брайан Остин Грин. Хотя инсайдеры утверждали, что разлад в паре зрел давно — в прессе появлялась информация, что Меган хотела уйти от мужа еще несколько лет назад, когда он тяжело заболел.

Тем не менее люди, знающие пару, утверждали, что Брайан тяжело пережил расставание и даже не собирается пока оформлять развод.


Меган Фокс

Как бы там ни было, кажется, оба все-таки не собираются тосковать в одиночестве. Так, Остин Грин попался папарацци в компании 25-летней модели Кортни Стодден, а Фокс больше не намерена скрывать свои чувства к 30-летнему рэперу Колсону Бэйкеру, известному под сценическим именем Machine Gun Kelly.


Колсон Бэйкер

Пара фактически официально подтвердила свои отношения — западные таблоиды опубликовали кадры, на которых во время прогулки Меган и Колсон держатся за руки и целуются.


Напомним, до этого звезды постоянно провоцировали слухи о своем романе — особенно бурно обсуждать отношения пары в сети стали после выхода клипа рэпера на песню Bloody Valentine, в котором снялась Меган. В видео оба участвуют в весьма страстных сценах.


Напомним, что Фокс и Остин Грин поженились в 2010 году, у пары есть трое общих сыновей — семилетний Ноа, шестилетний Боди и трехлетний Джорни.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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