WSJ узнала о задолженности Турции перед "Газпромом" на 2 млрд долларов

Алексей Вольцев

. Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, речь идет о семи частных предприятиях, заключивших с российской компанией сделки на закупку природного газа с условием "бери или плати". Отмечается, что в прошлом году эти компании отобрали менее 15 процентов от согласованных объемов и не смогли выполнить свои платежные обязательства.

Как пишет Wall Street Journal, сейчас предприятия ведут переговоры с российской стороной для разрешения ситуации без судебных разбирательств.

Источники издания предположили, что вопрос будут обсуждать на государственном уровне, поскольку частные компании не смогут самостоятельно погасить долг.

Кроме того, некоторые государственные турецкие банки открыли аккредитивы в пользу "Газпрома" на общую сумму около 600 миллионов долларов, заключила газета.