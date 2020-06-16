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Захарова отреагировала на фильм BBC о Скрипалях

Захарова отреагировала на фильм BBC о Скрипалях

Если бы такой сериал сняли в России, в Лондоне сочли бы это «кремлевской пропагандой», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя фильм об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который начал показывать ВВС. Об этом сообщает РБК.

По словам Захаровой, власти Великобритании обвинили бы Москву, есшли бы она сняла подобный сериал, в дезинформации, а также в том, что «русские уводят внимание и отвлекают внимание общественности от расследования» и «запутывают дело».

Речь идет о сериале The Salisbury Poisonings, премьера которого состоялась 14 июня. Ранее, в ноябре прошлого года, съемки фильма о событиях в Солсбери уже осудили в посольстве России в Лондоне.В диппредставительстве отметили, что такой художественный фильм не поможет установить истину, но закрепит в сознании общественности не имеющие доказательств версии властей Великобритании.

Как уже сообщало ИА Newstes, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перебрались в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами с придуманными биографиями.

Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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