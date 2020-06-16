Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки

Анастасия Иванова

В Москве ночью ждут авиарейс, который вывезет россиян сразу из нескольких стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД Марию Захарову.

По ее словам, до прибытия в столицу, на территории России самолет приземлится еще и в Тюмени.

«Мы ожидаем очень сложный рейс. Я боюсь даже произнести его. Он должен вот сейчас прилететь ночью в Москву с посадкой в Тюмени. Только вслушайтесь: Москва-Мали-Судан-Южный Судан-Танзания-Эфиопия. И, соответственно, Тюмень-Москва. Еще Танзания… Это в данном случае посадка и подключение четырех человек из Кении», — сказала Захарова.

Напомним, Россия из-за коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. С тех пор совершаются в основном только вывозные рейсы, на которых на родину доставляют россиян.