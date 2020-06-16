Закон о референдуме и защита заробитчан: онлайн-трансляция заседания Рады 16 июня

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 16 июня, Рада намерена внести в повестку дня и приступить к рассмотрению президентского законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом свидетельствует повестка дня пленарного заседания.

Также депутаты хотят проголосовать за проект закона о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу, за господдержку сферы культуры и креативных индустрий во время пандемии, продлить действие антикоронавирусного законодательства и запретить начислять штрафные санкции по кредитам в период действия карантина.

Напомним, накануне в парламенте зарегистрировали скандальный законопроект о резком повышении ставок государственной пошлины за нотариальные действия.

[img]"[/img]

33