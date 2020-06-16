Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Закон о референдуме и защита заробитчан: онлайн-трансляция заседания Рады 16 июня

Закон о референдуме и защита заробитчан: онлайн-трансляция заседания Рады 16 июня

Закон о референдуме и защита заробитчан: онлайн-трансляция заседания Рады 16 июня

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 16 июня, Рада намерена внести в повестку дня и приступить к рассмотрению президентского законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом свидетельствует повестка дня пленарного заседания.

Также депутаты хотят проголосовать за проект закона о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу, за господдержку сферы культуры и креативных индустрий во время пандемии, продлить действие антикоронавирусного законодательства и запретить начислять штрафные санкции по кредитам в период действия карантина.

Напомним, накануне в парламенте зарегистрировали скандальный законопроект о резком повышении ставок государственной пошлины за нотариальные действия.

33
Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Боня назвала получающих минимальную зарплату россиян «алкоголиками и нищебродами»
Боня назвала получающих минимальную зарплату россиян «алкоголиками и
Счетная палата отказалась оценивать адекватность зарплаты главы «Газпрома»
Счетная палата отказалась оценивать адекватность зарплаты главы
Возле границы Северной и Южной Кореи раздался взрыв
Возле границы Северной и Южной Кореи раздался взрыв
Опрос о работе властей Севастополя пройдет 1 июля
Опрос о работе властей Севастополя пройдет 1 июля
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде состоится раньше намеченного срока
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде состоится раньше намеченного
Два земельных участка в Новогирееве выставят на торги
Два земельных участка в Новогирееве выставят на торги
В России провели более 15,3 миллиона тестов на COVID-19
В России провели более 15,3 миллиона тестов на COVID-19
Девушка рассталась с возлюбленной-блогершей и засудила ее за клевету
Девушка рассталась с возлюбленной-блогершей и засудила ее за клевету
Лита — кельтский праздник летнего солнцестояния
Лита — кельтский праздник летнего солнцестояния
Глава МИД Ирана после Стамбула поспешил в Москву: «Соседи — наш приоритет»
Глава МИД Ирана после Стамбула поспешил в Москву: «Соседи — наш
МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с США
МИД Японии: отказ от размещения систем ПРО не повлияет на отношения с
«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР
«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Топ на сегодня

«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
Захарова рассказала об «очень сложном» вывозном рейсе из Африки
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в отношении Навального за клевету
"Пусть поубирает туалеты": Ремесло прокомментировал уголовное дело в
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе
Верховный суд США вступился за права геев и трансгендеров на работе

Еще по теме

Новые министры, "воры в законе" и трудовые мигранты: чем Рада займется 4 июня (онлайн-трансляция)
Помощь жителям оккупированных территорий и азартные игры: онлайн-трансляция заседания Рады 15 января
Бюджет и земля: онлайн-трансляция внеочередного заседания Рады 13 апреля
Депутаты хотят увеличить штраф за отказ бесплатно перевозить льготников