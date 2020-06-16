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Зеленский ездит в офис: стало известно, как работает президент после заражения жены COVID-19

Зеленский ездит в офис: стало известно, как работает президент после заражения жены COVID-19

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский, у чьей жены недавно обнаружили коронавирус, продолжает ездить на работу в офис.

Об этом в комментарии УП рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Президент Украины Владимир Зеленский посещает офис, поскольку он не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса», — пояснила пресс-секретарь.

При этом Мендель заметила, что Зеленский ограничил свое общение «очень узким кругом» людей, с которыми придерживается социальной дистанции, а все совещания, переговоры и встречи, проводит по спецсвязи или по телефону.

Кроме того, пресс-секретарь сообщила также, что президент отменил запланированные на эту неделю поездки в регионы.

По ее словам, Зеленский чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на коронавирус. Все результаты — отрицательные.

Напомним, что в пятницу, 12 июня, стало известно, что у жены президента Елены Зеленской лабораторно подтвердили Covid-19. Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи. После этого Зеленский заявил, что переходит на особый режим работы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, что вопрос изоляции президента прописан в постановлении правительства и подчеркнул, что изоляция будет «в той или иной мере». По его словам, у первого лица государства регулярно проводят тесты. Кроме того, эпидемиологи прописали ему такой режим работы, чтобы он мог, придерживаясь эпидемической безопасности, продолжать выполнять свои обязанности. В частности, на ближайшие дни у президента будет ограничен круг физического общения и исключены очные встречи, участие в массовых мероприятиях и рабочие поездки за пределы столицы — все переводится в онлайн.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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