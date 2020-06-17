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Адвокат Ефремова назвал проблему в переговорах с семьей Захарова

Адвокат Ефремова назвал проблему в переговорах с семьей ЗахароваФото: Максим Блинов / РИА Новости

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал проблему в переговорах с семьей Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что разговаривал с братом погибшего. По его словам, он разговорчивый, однако утверждает, что будет общаться только с разрешения своего адвоката.

Защитник Ефремова отметил, что актер готов возместить материальный и моральный ущерб. «Но он не олигарх — 100 миллионов никому не может дать», — заявил Пашаев, добавив, что размер ущерба он и намерен обсудить на встрече.

Также отмечается, что адвокат не привел подробности сегодняшнего допроса Ефремова и следственных действий, напомнив про подписку о неразглашении.

Ранее Пашаев сообщил, что семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, передумала насчет денег. Он отмечал, что соответствующий вопрос якобы готов обсуждать брат водителя. По словам Пашаева, родственник погибшего «готов на все», если разрешит адвокат семьи Захарова. Защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский позже сообщил, что они не соглашались на компенсацию. Он заявил, что накануне, 16 июня, брату погибшего звонил адвокат артиста, однако тот сообщил ему, что договариваться о встрече необходимо с адвокатом семьи.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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