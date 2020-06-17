Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО

Лидия Мартынова

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в СИЗО, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью starhit.ru.

По его словам, Ефремов "места себе не находит" из-за погибшего и даже почти не ест.

"Морально очень страдает. Как жаль, в год 30 тысяч людей погибает от ДТП, 20 тысяч пьяных водителей, по 10-20 человек иногда гибнет в одной аварии, и нет такого резонанса… За рулем могли быть и вы, и я, и ваши родственники, и мои. Никто ведь не понимает до конца причину, по которой Ефремов сел за руль", — сказал Пашаев.

Он добавил, что актера еще не показывали врачам, поэтому он не может точно оценить состояние Ефремова. Кроме того, подчеркнул адвокат, он "не может раскрыть некоторые детали".