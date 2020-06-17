Александр Овечкин рассказал о детях и семейной жизни с Анастасией Шубской: "Настя все берет на себя"

Вадим Карасев

Жизнь 34-летнего Александра Овечкина вне спорта вращается вокруг детей: совсем недавно жена хоккеиста, 26-летняя Анастасия, родила второго сына Илью. О нем, а также о его старшем брате Сергее и их маме Александр рассказал в интервью Юлии Бордовских. Их онлайн-беседа состоялась в инстаграме телеведущей, и в ходе разговора Овечкин не переставал восхищаться своей женой.Поражаюсь своей жене. Она у меня — и красавица, и умница. Удивительно, с какой любовью Настя относится ко всем: ко мне, старшему сыну Сереже, Илюше, нашему псу Блэйку. Сразу видно, какой замечательный человек — моя Настя,— сказал он.





Юлия Бордовских и Александр Овечкин

Александр и Анастасия вместе пять лет, и большую часть этого времени живут в США, где спортсмен играет за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". По словам хоккеиста, жена дает ему высыпаться после тренировок, самостоятельно справляясь с маленьким ребенком.Дают ли мне высыпаться? Опять скажу огромное спасибо Насте. Она берет все на себя. Лишь иногда меня будит, чтобы я покормил Илюшу. Но большую часть времени мне дают спать,— признался Овечкин.





Александр Овечкин с женой Анастасией и сыном Сергеем

По его словам, старший сын Сергей, которому в августе исполнится два года, обрадовался появлению брата.Сережа очень хорошо принял братишку. Каждый раз, когда видит Илью, целует ему ножку, хочет поиграть. Но мы стараемся все делать аккуратно, потому что ребенок еще совсем маленький,— ответил Овечкин.





Александр Овечкин с женой Анастасией и сыном Ильей





Александр Овечкин с сыновьями