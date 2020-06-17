Армянская гуммиссия провела очередную ротацию в сирийском Алеппо

Анастасия Иванова

Очередная группа армянских врачей и саперов в рамках гуманитарной миссии отправилась в Сирию. Об этом сообщает сегодня, 17 июня, Центр гуманитарного разминирования и экспертизы Армении.

Это уже пятый по счёту состав армянских военных и гражданских специалистов, направленный в арабскую республику на принципах ротации с февраля 2019 года. Они до октября этого года будут работать в сирийской провинции Алеппо, очищая территории от мин и оказывая медицинскую помощь местному населению.

Вернувшиеся в Армению военнослужащие и гражданские специалисты уже прошли тесты на коронавирусную инфекцию Covid-19, который у всех показал отрицательный результат. Однако в соответствии с решением коменданта режима чрезвычайного положения, участники гуманитарной миссии в течение двух недель будут находиться в на карантине.

Как сообщало ИА Newstes, армянская гуманитарная миссия 25 мая передала властям сирийского Алеппо более 50 тысяч квадратных метров разминированной территории. Было расчищено два минных поля общей площадью 51 тыс. кв. м. В ходе работ обнаружено и обезврежено более 200 мин и боеприпасов, остатков авиабомб и самодельных взрывных устройств. Благодаря работе армянской миссии обезврежено в общей сложности 142 тыс. кв. м территории на севере арабской республики.

Напомним, армянские сапёры и врачи в рамках гуманитарной миссии прибыли в Сирию 8 февраля 2019 года. Контингент из Армении насчитывал 83 человека: специалисты по разминированию, медицинский персонал и бригады, обеспечивающие охрану специалистов. Армянская гуммиссия занимается разминированием, противоминным оповещением населения и оказанием медицинской помощи исключительно в тех местах, в которых не ведутся боевые действия (в провинции Алеппо). Оборудование для их работы, а также поддержку в обеспечении безопасности предоставила российская сторона. Вторая группа из Армении, которая отправилась 16 июня прошлого года в Сирию в составе 80 человек, выполняла свою миссию в течение четырёх месяцев. 14 октября была проведена очередная ротация армянского гуманитарного контингента в САР.

Армения стала первой и пока единственной страной — участницей Организации Договора о коллективной безопасности, которая откликнулась на просьбу России развернуть гуманитарную миссию в Сирии. Власти республики приняли суверенное решение в полном соответствии со своими национальными интересами (в Сирии проживает внушительная армянская община), обязательствами в рамках ОДКБ и военно-политического союза с Россией, несмотря на давление, которое на Ереван оказывали Соединённые Штаты.