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Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины

Авиакомпании Wizz Air и Ryanair отменили рейсы из Украины
В связи с решением правительства Польши ограничить международное воздушное сообщение в стране, авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Киева в Варшаву и Краков, а Ryanair закрыла продажи билетов на маршрут Киев- Краков, которые должны были возобновиться в июне. Об этом передает Аvianews.

Распоряжение польского правительства будет действовать с 17 по 30 июня. Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии и Исландии. Также, отменяются рейсы из Великобритании и входящих в ЕС Швеции и Португалии.

Аvianews предупреждает, что перед бронированием билетов пассажирам следует учитывать возможность отмены рейсов из-за решения властей, а также возможный отказ в допуске на борт самолета из-за ограничений стран на въезд иностранцев.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС и Шенгенской зоны продлить запрет на въезд граждан третьих стран до 30 июня. Однако ограничение может быть продлено.
Напомним, лоукостер Ryanair планировал с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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