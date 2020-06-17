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Барабанщик Rammstein рассказал, что группа работает над новой музыкой

Барабанщик Rammstein рассказал, что группа работает над новой музыкой
РИА Новости. Барабанщик немецкой рок-группы Rammstein Кристоф Шнайдер рассказал в беседе с ведущими подкаста Rodeo Radio, чем участники занимаются на самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, сообщает Metalhead Zone.

Музыкант вспомнил о концертном туре, который должен был начаться на прошлой неделе. Но из-за COVID-19 группа его отменила. Чтобы не тратить время зря, рокеры нашли себе занятие.

"У нас осталось много нереализованных идей и незаконченных композиций. Недавно мы встретились, и сейчас работаем над новой музыкой. Пока никто не знает, получится ли из этого сделать альбом", — прокомментировал Шнайдер.

В середине марта вокалист Тилль Линдеманн успел дать два концерта в Москве в составе его группы Lindemann вместе с Петером Тэгтгреном. Шоу прошли с учетом всех необходимых мер по безопасности, предпринятыми мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за коронавируса.


появилась информация, что Линдеманн был госпитализирован в одну из больниц Берлина с подозрением на COVID-19. Однако этот диагноз у него не подтвердился. Тест показал отрицательный результат.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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