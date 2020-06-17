Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе

Лидия Мартынова

СМИ узнали, что американский актер и режиссер Бен Стиллер экранизирует рассказ норвежского писателя Ю Несбе "Лондон", в главной роли снимется лауреат "Золотого глобуса" Оскар Айзек сообщает Variety.

По информации издания, права на фильм получила кинокомпания Lionsgate. Известно, что сценарий подготовит лауреат премии "Оскар" Эрик Рот, а одним из продюсеров будет Айзек.





"У нас собралась невероятная команда, — прокомментировала продюсер и представитель Lionsgate Эрин Вестерман. — Эрик — мастерски умеет рассказывать истории. Его сценарии стали знаковыми в истории кино. Бен, как режиссер, тоже поразительный, особенно после того, как вышел его фильм "Побег из тюрьмы Даннемора". Оскар силен во всем что делает, будь то работа перед или за камерой".

Остальные подробности пока не раскрывают, в том числе детали сюжета и дату выхода.

В 2017 году по мотивам романа Ю Несбе "Снеговик" вышел одноименный детективный фильм Томаса Альфредсона с Майклом Фассбендером, Ребекой Фергюсон и Вэлом Килмером в главных ролях. Однако лента не имела успеха в прокате. При бюджете в 35 миллионов долларов она заработала чуть больше 43 миллионов.