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Берлинские власти в течение 30 лет отдавали беспризорных детей педофилам на воспитание

Берлинские власти в течение 30 лет отдавали беспризорных детей педофилам на воспитание

Профессор психологии Гельмут Кентлер на протяжении 30 лет проводил эксперимент в Германии, по которому в Западном Берлине педофилам разрешалось усыновлять бездомных детей. Власти потворствовали этой практике, передает Deutsche Welle.

Эксперимент начался в конце 60-х. К тому времени Кентлер уже был именитым знатоком педагогики, преподавал и отстаивал идею сексуального воспитания молодежи. Кентлер утверждал, что отцы-педофилы могут быть любящими родителями, и помещал бездомных мальчиков 13-15 лет в такие "семьи". Власти не препятствовали этому эксперименту. Более того, отцы-педофилы даже получали пособия по уходу за ребенком. 

Психолог уверял, что ничего плохого в отношениях между приемными отцами и усыновленными мальчиками нет. Пересматривать итоги его эксперимента начали уже после его смерти, когда несколько жертв рассказали свои истории. Сенат Берлина организовал расследование, которое подтвердило шокирующие данные. Впоследствии выяснилось, что эксперимент шел вплоть до начала 2000-х. 

Сотрудники Университета Хильдесхайма изучили документы и записи интервью с жертвами эксперимента. Они выяснили, что речь идет о целой сети в сфере образования, в которой педофилию "принимали, поддерживали и защищали". Кентлер так и не понес наказания, срок давности истек, и жертвы не смогли получить даже компенсаций. 

Исследователи обнаружили, что некоторые из приемных отцов были выдающимися учеными, в частности, в этом были замешаны высокопоставленные члены Института Макса Планка, Берлинского свободного университета и школы Оденвальд, которая в 2014 году оказалась в центре крупного скандала с педофилией. 

Первый отчет об "эксперименте Кентлера" был опубликован в 2016 году Университетом Геттингена. Сейчас же в свете новых опубликованных данных власти Берлина пообещали полностью пролить свет на это дело.

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По материалам: uposters.ru

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