Богданов назвал санкции США по Сирии нелегитимными

Анастасия Иванова

Санкции США не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе военное - по борьбе с терроризмом в Сирии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Эти санкции мы считаем абсолютно незаконными и нелегитимными",- сказал Богданов.

"Будем продолжать оказывать помощь сирийскому народу, у нас особые отношения... У нас задачи остаются прежними - борьба с терроризмом на сирийской земле ..., поэтому сотрудничество многоплановое между нашими странами будет продолжаться, и никто помешать нам в этом не может",- отметил замглавы МИД РФ.