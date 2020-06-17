Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера

Лидия Мартынова

Парламент Киргизии большинством голосов утвердил на пост премьер-министра кандидатуру Кубатбека Боронова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания страны.

"Парламент абсолютным большинством голосов одобрил кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра страны", – заявил представитель пресс-службы.

Ранее радио Sputnik сообщало, что премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Основной причиной послужил скандал о незаконной продаже радиочастот.