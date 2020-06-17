Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера

Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера

Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Парламент Киргизии большинством голосов утвердил на пост премьер-министра кандидатуру Кубатбека Боронова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания страны.

"Парламент абсолютным большинством голосов одобрил кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра страны", – заявил представитель пресс-службы.

Ранее радио Sputnik сообщало, что премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Основной причиной послужил скандал о незаконной продаже радиочастот.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ продолжат обучение в профильных классах
Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ
Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые волосы
Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа и продемонстрировала седые
"Пошло прахом". Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае войны
"Пошло прахом". Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае войны
Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на похоронах Трушкина
Петросян высказался о краже «его помощником» крупной суммы на
Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Большинством голосов. Парламент Киргизии утвердил нового премьера
Доллару предрекли скорый крах
Доллару предрекли скорый крах
США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма
США спланировали новую военную спецоперацию у берегов Крыма
Тарантино назвали расистом за использование слова «ниггер» в фильмах
Тарантино назвали расистом за использование слова «ниггер» в фильмах
Департамент промышленности Москвы провел первую встречу с АЕБ
Департамент промышленности Москвы провел первую встречу с АЕБ
Число жертв COVID-19 в США превысило потери страны в Первой мировой войне
Число жертв COVID-19 в США превысило потери страны в Первой мировой
На Мадагаскаре открыт новый вид лягушек
На Мадагаскаре открыт новый вид лягушек
Россиянки перечислили худшие комплименты от мужчин
Россиянки перечислили худшие комплименты от мужчин

Топ на сегодня

Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
В ЛНР снова ранен мирный житель
В ЛНР снова ранен мирный житель

Еще по теме

Парламент Киргизии утвердил состав и программу правительства
Киргизского вице-премьера отправили в отставку
Врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил новую главу правительства республики
Парламент Киргизии назначил референдум об изменении конституции на 11 декабря