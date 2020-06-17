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Будем отслеживать. В МИД прокомментировали отказ Японии от ПРО США

Будем отслеживать. В МИД прокомментировали отказ Японии от ПРО США
Москва будет следить за дальнейшими шагами властей Японии после их заявлений о возможной приостановке развертывания на территории страны американских ПРО. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ведомстве обратили внимание на заявления со стороны Японии о намерении "приостановить реализацию планов по развертыванию комплексов ПРО Aegis Ashore наземного базирования на территории страны". При этом также учли слова главы МИД Японии об отсутствии изменений в курсе страны на наращивание военно-политического сотрудничества с США.


"Мы будем отслеживать развитие данного сюжета, прежде всего, на предмет того, последуют ли за нынешними заявлениями конкретные шаги японского руководства, в частности, в противоракетной области, имеющую прямую проекцию на ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – цитирует Захарову РИА Новости.

В минувший понедельник радио Sputnik сообщило, что глава Минобороны Японии заявил о прекращении процесса по размещению наземной системы ПРО.


сообщило, что Япония может отказаться от американских ПРО из-за недоработок.
# Политика
По материалам: ria.ru

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