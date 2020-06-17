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Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию

Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Советский Союз не вел никаких переговоров о передаче Карелии Финляндии, заявил "Газете.ру" Андрей Федоров, занимавший в 1990-1991 годах пост заместителя министра иностранных дел.


"Я это могу точно сказать по двум причинам. Первая — мой отец курировал Финляндию в ЦК КПСС в международной политике. Вторая — мой опыт личного общения с Горбачевым. На официальном уровне никаких обсуждений этой темы не было: ни при Горбачеве, ни при Ельцине", — отметил он.

При этом Хельсинки проявляли к этой территории "определенный интерес", добавил бывший дипломат. Однако, по его словам, подобные темы поднимались только в частных беседах.


Москва согласится, потребуется много денег", — заключил он.

Ранее бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен заявил, что Москва якобы была готова обсуждать передачу Карелии, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался этой возможностью. Руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко назвал эти утверждения ложью.

# Политика
По материалам: ria.ru

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