Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
"Я это могу точно сказать по двум причинам. Первая — мой отец курировал Финляндию в ЦК КПСС в международной политике. Вторая — мой опыт личного общения с Горбачевым. На официальном уровне никаких обсуждений этой темы не было: ни при Горбачеве, ни при Ельцине", — отметил он.
При этом Хельсинки проявляли к этой территории "определенный интерес", добавил бывший дипломат. Однако, по его словам, подобные темы поднимались только в частных беседах.
Москва согласится, потребуется много денег", — заключил он.
Ранее бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен заявил, что Москва якобы была готова обсуждать передачу Карелии, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался этой возможностью. Руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко назвал эти утверждения ложью.