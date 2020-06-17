Цена бензина Аи-95 побила на бирже исторический максимум

Анастасия Иванова

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала месяца поднялась на десять процентов до 56,7 тысячи рублей за тонну, следует из данных площадки.

С начала дня цена Аи-95 "премиум" выросла на 0,89% и достигла 57 209 рублей. Всего же с начала лета стоимость тонны этой марки бензина выросла более чем на девять процентов и достигла исторического максимума.

Также за сегодняшний день на 0,59% повысилась биржевая стоимость Аи-92: за тонну такого бензина теперь дают 49 809 рублей. Однако, если сравнивать с началом месяца, бензин марки Аи-92 практически не изменился в цене.

По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, котировки Аи-95 достигли абсолютного максимума.