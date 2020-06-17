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Центр «Антарес» в КБР проведет в июне дистанционную смену по математике для 105 школьников

Центр «Антарес» в КБР проведет в июне дистанционную смену по математике для 105 школьников

Центр выявления и поддержки одаренных детей «Антарес» в Кабардино-Балкарии проведет в июне дистанционную смену по математике для 105 школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. руководителя центра «Антарес» Тамару Джаппуеву.

«Смена «За пределами школьной математики» открывает летний образовательный сезон. Обучение пройдут 105 детей, 50 из них определены по результатам предварительного онлайн-тестирования, а еще 50 – участники прошлогодней олимпиады, показавшие лучший результат. Ребята представляют все районы нашей республики», – сказала Джаппуева.

По ее словам, на программу подали заявки более 700 человек.

«Это рекордное количество заявок за все время нашей работы. Мы выбрали самых сильных ребят. Эта смена станет самой многочисленной», – добавила Джаппуева.

Смена поделена на восемь подгрупп. Занятия будут проходить в течение двух недель.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки «Антарес» был открыт в Нальчике в 2019 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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