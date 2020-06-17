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Чем так полезен шиповник? Какие противопоказание он имеет

Чем так полезен шиповник? Какие противопоказание он имеет

Человечество привыкло использовать в качестве лечебных свойств растения, которыми богата наша природа. Большие споры идут о пользе и вреде шиповника. Шиповник довольно часто встречается в медицинских препаратах и широко распространен в напитках. Многие медики советуют принимать это растение для различной поддержки иммунитета и для снижения давления. Какие полезные свойства несет шиповник?  Какой вред здоровью он может принести?

Химический состав.

Для того чтобы понять, чем же так полезен шиповник нужно для начала узнать его химический состав и какими витаминами он богат. В составе шиповника находятся такие вещества как:


Витамины группы В.
Витамины А, Е, К, РР.
Кальций, магний и калий.
Железо, фтор и хром.
Цинк, марганец и медь.
Токоферол.
Глюкоза.
Пектины (водорастворимая клетчатка).
Танины (дубильные вещества).


Полезные свойства.

Полезных свойств шиповника очень много. Он отлично влияет на организм человека, а еще его можно употреблять маленьким детям в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства. Еще шиповник обладает такими полезными свойствами как:


Сбивает жар.
Избавляет от насморка.
Выводит токсины.
Снижает нагрузку на печень.
Стимулирует работу кишечника.
Уменьшает отеки.
Понижает степень сахара в крови.
Улучшает работу сердечного ритма, и многое другое.

Шиповник часто принимаю при простуде и болях в суставах. Он оказывает положительное влияние на кровообращения, а также укрепляет суставы и снижает давление. Настойку шиповника советуют принимать при кормлении грудью в небольших количествах для повышения лактации.

Противопоказания.

Шиповник можно принимать в любом виде, заварить чай из листьев или из самих ягод, употреблять в виде компота или варенья. Хоть у шиповника довольно много положительных качеств, но он так же имеет противопоказания.  Шиповник не стоит принимать при:


Индивидуальной непереносимости.
Аллергии.
Язве желудка.
Гастрите (в обостренной стадии).
Сердечной недостаточности.
Варикозе.

Так же шиповник можно принимать во время беременности в небольших количествах, лучше всего проконсультироваться предварительно с врачом для уточнения дозировки.

В целом особых противопоказаний нет и стоит сделать вывод, что шиповник очень полезное растение и употреблять его можно в любом виде. Главное соблюдать дозировку и изучить противопоказания, чтобы не нанести вред своему здоровью. 

# Интересное
По материалам: planktons

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