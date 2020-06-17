Число случаев заболевания COVID-19 в Армении превысило 18 тысяч

Анастасия Иванова

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 544 и достигло 18033, еще девять человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Во вторник власти республики сообщали о 17489 подтвержденных случаях COVID-19 и 293 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.