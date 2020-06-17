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Число жертв COVID-19 в США превысило потери страны в Первой мировой войне

Число жертв COVID-19 в США превысило потери страны в Первой мировой войне

Число скончавшихся после заражения коронавирусом граждан США превысило потери американской армии во время Первой мировой войны, передает Associated Press.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту в США число умерших с диагнозом COVID-19 достигло 116 526 человек. Это число превысило количество жертв в Первую мировую войну, где, как считается, погибло 116 516 американских военнослужащих.

При этом в сообщении агентства указывается, что обе цифры могут не совпадать с реальным положением дел из-за неточностей в подсчетах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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