Что ждет США в случае войны с Россией и Китаем рассказал Сатановский

Вадим Карасев

Начало гражданской войны в США допускает политолог Евгений Сатановский. Он отметил, что Дональд Трамп может инициировать военные действия, чтобы прекратить в стране массовые беспорядки и выйти из кризиса.

Сатановский отметил, что просто так утихомирить бунтарей не получится, их разогрела недавняя трагедия, когда афроамериканца Брукса застрелил полицейский, сообщает РоссийскийДиалог.

Политолог предполагает, что как возможный дальнейший сценарий это - развязать конфликт с крупными государствами мира. Ведь это поможет выйти США из кризиса, именно так считают власти. Но профессор отмечает, что война с Россией и КНР для Вашингтона ничем хорошим не закончится, ведь у штатов много врагов, которые могут в самый неподходящий момент нанести удар "в спину".

Эксперт озвучил и довольно интересный вариант, как Трамп может справиться с бунтарями - отправить их на Луну. Он рассказал, что раньше в России преступники ехали на работы в Сибирь, а британские заключенные отправлялись в Австралию. У американцев тоже должно быть такое место.

Политолог пояснил: "Если давление достигнет крайней точки, и американские власти выпустят из тюрем заключенных, то лучше освоить Луну".

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