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Cозданные глобальным кризисом риски чрезвычайно высоки, заявил Медведев

Cозданные глобальным кризисом риски чрезвычайно высоки, заявил Медведев
Риски, созданные глобальным кризисом в связи с пандемией коронавируса, чрезвычайно высоки, необходимо глобальное сотрудничество в сфере безопасности в самом широком смысле, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас, наверное, важнее всего не просто сами ответы, а согласованная всеобщая работа над выходом из самого масштабного - и действительно глобального - кризиса, аналогов которому не было в новейшей истории. Риски, которые он создал, чрезвычайно высоки. Именно поэтому необходимо глобальное сотрудничество в сфере безопасности в самом широком смысле", - написал Медведев в своей статье "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" в журнале "Россия в глобальной политике".

# Политика
По материалам: ria.ru

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