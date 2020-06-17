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Департамент промышленности Москвы провел первую встречу с АЕБ

Департамент промышленности Москвы провел первую встречу с АЕБ
. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) провел онлайн-встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по вопросам реализации инвестпроектов в столице, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

В мероприятии приняли участие руководитель ДИПП Александр Прохоров, директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома, генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг и представители более чем 60 компаний, говорится в сообщении.

"Москва – надежный партнер, что ожидаемо сказывается на уровне доверия российских и зарубежных инвесторов к городу. Это подтверждается стабильным ростом вложений в основной капитал. Так, в 2019 году объем инвестиций вырос на 8,9% (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2018 годом и составил 2,86 триллиона рублей. А объем накопленных прямых иностранных инвестиций на 1 января 2020 года достиг 260 миллиардов долларов. Важно отметить, что на Москву приходится около половины прямых иностранных инвестиций в стране", – приводит пресс-служба слова Александра Прохорова.

По словам Прохорова, таких результатов удалось достичь, в том числе благодаря действующим мерам поддержки: сегодня различные льготы получают 116 московских компаний – 53 промкомплекса, 36 технопарков, 13 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов, а также один производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций этих предприятий за последние пять лет составил 95,6 миллиарда рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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