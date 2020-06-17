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Девушка раскрыла тайну пропадающих носков и испугалась

Девушка раскрыла тайну пропадающих носков и испугаласьФото: Depositphotos

Пользовательница Reddit с ником nomoresocksthrowaway поделилась историей о том, как случайно раскрыла тайну пропадающих носков. Однако открытие скорее испугало, чем обрадовало девушку: оказалось, что ее мать в течение четырех лет складывала все ее носки в специальном комоде.

Когда автор поста училась в старших классах, у нее регулярно пропадали носки: комплект из 20 штук полностью исчезал примерно за неделю. Если девушка клала носки в стиральную машину, она была уверена, что больше никогда их не увидит. Мать не разрешала ей заниматься стиркой и строго-настрого запрещала трогать сушильную машину и заходить в ее комнату.

На все вопросы дочери о пропавших носках женщина отвечала, что их съела стиральная машина, но они обязательно вернутся. Однако они никогда не возвращались. «Я постоянно покупала все больше и больше носков только для того, чтобы они исчезли», — призналась автор поста.

Nomoresocksthrowaway отметила, что ее мать носит обувь значительно большего размера. Иногда в те годы она замечала на женщине носки, которые были ей малы. Если автор поста указывала на это, ее мать могла признать, что ошиблась и случайно взяла ее носки. Это происходило настолько часто, что девушка сдалась.

После окончания школы она поступила в колледж и съехала от матери, на этом ее проблемы с пропажей носков закончились. Недавно девушка гостила у матери, она искала в ее комнате фонарь и наткнулась на комод, полный ее пропавших носков. «Я только что поняла, что моя мать четыре года копила мои носки. Reddit, какого черта она это делала? И что вообще стоит делать мне?» — обратилась девушка к другим пользователям. Позже она добавила, что во время ее учебы в старшей школе мать страдала от алкоголизма и сильно набрала вес.

В комментариях многие заподозрили, что женщина не совсем здорова. «Может быть, это связано с ее проблемами с телом? Это похоже на дисморфофобию», — написал confusingcroissant. «Это все выглядит весьма странно, но очень похоже, что у нее серьезные психические проблемы», — добавил Bobb3rz. Многие порекомендовали автора поста убедить мать обратиться за помощью к врачам.

Ранее пользователи Reddit обсудили самые серьезные проблемы, с которыми они столкнулись, когда выросли. Многих удивило, что взрослым людям сложно засыпать из-за стресса, а из-за неправильного положения во время сна начинает болеть спина. Пользователи также пожаловались, что в детстве они не были готовы к регулярной уборке, набору веса от переедания и тому, что продукты быстро портятся.

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По материалам: lenta.ru

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