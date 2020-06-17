Директора школ Ижевска и Саратова проходят обучение по московской модели

Лидия Мартынова

О технологии проведения интерактивного педагогического совета и других инструментах работы современного школьного управленца директора образовательных организаций Ижевска и Саратова, а также их заместители узнают в ходе онлайн-обучения в Московском центре развития кадрового потенциала образования.

«Первый учебный день показал, что интерактивный педсовет, который широко используется в московской системе образования, – это перестройка мышления. Нестандартная форма проведения, на мой взгляд, позволит глубже проанализировать состояние связей школы с социумом, научит выстраивать отношения с родителями с учетом их запросов, степени активности и уровня психолого-педагогической компетентности. Поиск оптимальных форм совместной работы школы и семьи в интересах ребенка даст возможность в дальнейшем создать систему, основанную на взаимодействии педагогического, ученического и родительского коллективов как равноправных партнеров», – отметила председатель Комитета по образованию города Саратова Лариса Ревуцкая.

Обучение проходит в дистанционном формате и включает в себя несколько модулей, основные – это управление изменениями и работа в больших группах. Такой подход обеспечивает включенность каждого участника школьной команды в обсуждение общих задач и выработку совместных решений.

«Формат обучения интересен, поскольку здесь представлены и проектный подход, и те новые инструменты школьного управленца, которые уже доказали на практике свою результативность. Например, интерактивный педагогический совет. Разрабатывая сценарий педсовета, анализируя степень готовности к изменениям в своих коллективах, обучаясь работе с большими аудиториями, коллеги получают хороший практический опыт», – рассказала начальник Управления образования города Ижевска Наталья Гвоздкова.

На сегодняшний день уже более 5000 человек стали участниками педагогических советов в новом формате. Московский опыт проведения интерактивных педсоветов уже применяют в Северной Осетии. Его особенность заключается в том, что модератором педсовета становится директор школы, имеющий результативный управленческий опыт и опыт работы с большими аудиториями, при этом директор школы, в которой проходит педсовет, выступает в качестве такого же участника, как и любой другой член школьной команды. На сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования можно познакомиться с самыми востребованными темами интерактивных педсоветов, а также вступить в Лигу модераторов проекта.