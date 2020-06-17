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Дяде Асада вынесли приговор

Дяде Асада вынесли приговорРифат АсадФото: Michel Euler / AP

Суд в Париже вынес приговор Рифату Асаду, дяде президента Сирии Башара Асада, по делу о растрате государственных средств и отмыванию денег. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на французские СМИ.

По данным агентства, Рифат Асад получил четыре года лишения свободы. Кроме того, суд, обвинив его в финансовых махинациях в сфере недвижимости, постановил конфисковать его активы на сумму около 90 миллионов евро.

Издание Elnuevo Diario в свою очередь пишет, что 83-летний обвиняемый не присутствовал на заседании суда по состоянию здоровья. Ранее он утверждал, что все накопленные средства получал в качестве пожертвований.

Дело в отношении Рифата Асада начали рассматривать в декабре 2019 года. Тогда говорилось, что дядя сирийского лидера пытался создать «империю в сфере недвижимости».

Парижская прокуратура начала расследование в отношении него еще в 2013 году. Тогда антикоррупционные организации Sherpa и Transparency International заявили, что Асад успел обзавестись во Франции «необыкновенным богатством».

Одновременно с расследованием во Франции уголовные дела против Рифата Асада были возбуждены в Испании и Гибралтаре.

Рифат — родной брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада. За пределами страны — в основном, во Франции и Испании — он живет с 1986 года, перед этим он предпринял неудачную попытку захватить власть на родине. После изгнания он до 1998 года формально сохранял за собой пост вице-президента, но затем его сторонников подвергли репрессиям.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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