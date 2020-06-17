Доллару предрекли скорый крах

Вадим Карасев

Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images

Доллар ждет скорый крах на фоне растущего бюджетного дефицита в США и процессов деглобализации. Об этом в интервью CNBC заявил бывший глава Morgan Stanley Asia, профессор Йельского университета Стивен Роуч, который считается одним из наиболее компетентных мировых аналитиков по азиатскому региону.

По его прогнозу, уже в 2021-2022 годах доллар может резко обвалиться на 35 процентов по отношению к другим основным валютам. Главными проблемами, с которым столкнулась американская экономика на фоне пандемии коронавируса, Роуч назвал сочетание таких факторов, как низкий уровень сбережений у населения и дефицит платежного баланса. «Эти проблемы будут становиться все хуже и хуже в связи с ростом бюджетного дефицита в грядущие годы», — сказал он.

«Одновременно Америка отворачивается от глобализации и сосредоточилась на том, чтобы оградить себя от остального мира. Это смертельная комбинация», — заключил эксперт. Он опасается повторения в США стагфляции 1970-х — ситуации, когда экономическая стагнация и рост безработицы сочетаются с инфляцией.

Ранее сообщалось, что американский государственный долг установил абсолютный рекорд, достигнув 26 триллионов долларов. Резкий рост показателя связан с расходами бюджета на борьбу с пандемией коронавируса и с отсрочками налоговых выплат.