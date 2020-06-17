Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Северной Осетии составила 95,7%

Анастасия Иванова

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Северной Осетии составила 95,7%, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

Это произошло благодаря реализации национального проекта «Демография».

Для детей в возрасте от полутора до трех лет было создано 1315 мест в муниципальных детских садах. В частном секторе путем субсидирования, поощрения развития частных детских садов базовое значение перевыполнено: вместо планируемых 119 мест создано 185 мест.

В 2020 году дополнительно будет создано 380 мест за счет строительства четырех пристроек и нового детского сада на 230 мест в городе Беслане.

Также в рамках нацпроекта в этом году планируется субсидирование частных дошкольных образовательных учреждений. Субсидия в размере 9 млн рублей на создание 74 мест будет направлена на приобретение оборудования.

«В соответствии с правилами предоставления субсидий мы провели отбор. В результате четыре дошкольные образовательные организации станут получателями субсидий. Они уже предоставили нам инфраструктурные листы», – сказала министр образования и науки республики Людмила Башарина.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.