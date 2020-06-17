Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Северной Осетии составила 95,7%

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Северной Осетии составила 95,7%

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Северной Осетии составила 95,7%

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Северной Осетии составила 95,7%, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.

Это произошло благодаря реализации национального проекта «Демография».

Для детей в возрасте от полутора до трех лет было создано 1315 мест в муниципальных детских садах. В частном секторе путем субсидирования, поощрения развития частных детских садов базовое значение перевыполнено: вместо планируемых 119 мест создано 185 мест.

В 2020 году дополнительно будет создано 380 мест за счет строительства четырех пристроек и нового детского сада на 230 мест в городе Беслане.

Также в рамках нацпроекта в этом году планируется субсидирование частных дошкольных образовательных учреждений. Субсидия в размере 9 млн рублей на создание 74 мест будет направлена на приобретение оборудования.

«В соответствии с правилами предоставления субсидий мы провели отбор. В результате четыре дошкольные образовательные организации станут получателями субсидий. Они уже предоставили нам инфраструктурные листы», – сказала министр образования и науки республики Людмила Башарина.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии в порядок
Кадыров призвал власти Грузии привести разум словоблуда Габунии
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о названии продолжения «Отряда
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
В Швеции предложили заменить статую "самовластного деспота" Карла XII на памятник Грете Тунберг
В Швеции предложили заменить статую "самовластного деспота" Карла XII
В захваченном казаками монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
В захваченном казаками монастыре обнаружен участник «Уральских
Индия и Китай поговорили после конфликта с десятками погибшими на границе
Индия и Китай поговорили после конфликта с десятками погибшими на
Московские школьники с середины марта сдали 50 тысяч пробных ЕГЭ
Московские школьники с середины марта сдали 50 тысяч пробных ЕГЭ
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Северной Осетии составила 95,7%
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3
Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года: влияние на Знаки Зодиака
Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года: влияние
В Черногории задержали более 20 человек в ходе акции полиции
В Черногории задержали более 20 человек в ходе акции полиции
Домработница рассказала об очень плохом состоянии Ефремова
Домработница рассказала об очень плохом состоянии Ефремова

Топ на сегодня

Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
Показан момент взрыва вблизи российского БТРа в Сирии
В ЛНР снова ранен мирный житель
В ЛНР снова ранен мирный житель

Еще по теме

В дошкольных учреждениях Дагестана было создано более 20 тысяч мест
В Московской области открыли три детских сада
В Смоленске проблема с обеспечением местами в детсадах решена
Два детских сада ввели в эксплуатацию в Подмосковье