Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елизавета Пескова и ее брат Мика устроили вечеринку с Алесей Кафельниковой и друзьями в Москве

Елизавета Пескова и ее брат Мика устроили вечеринку с Алесей Кафельниковой и друзьями в Москве

Конец самоизоляции не только навевает мысли о подведении итогов прошедших месяцев, но и позволяет наверстать упущенное за время домашнего заточения. Дети 52-летнего Дмитрия Пескова, 22-летняя Елизавета и 16-летний Мика, устроили закрытую вечеринку для друзей, чтобы отметить конец самоизоляции и свои прошедшие дни рождения.

Как сообщает телеграм-канал "Только никому", встреча друзей прошла на 58-м этаже башни "Империя" на Пресненской набережной в Москве. Среди гостей их праздника была замечена и 21-летняя модель Алеся Кафельникова.


Елизавета Пескова с подругами


Алеся Кафельникова и Елизавета Пескова

День рождения Елизаветы Песковой был в начале января, а ее брать отметил 16-летие в апреле (тогда его поздравляли дома сестры и мачеха Татьяна Навка). А сегодня дети пресс-секретаря президента России воспользовались поводом собрать друзей, с которыми долго не виделись.

Елизавета выбрала для вечеринки ярко-розовое мини-платье, а ее подруга Алеся Кафельникова пришли в бледно-лиловом блестящем наряде от Shiny.


Алеся Кафельникова


Елизавета и Мика Песковы с друзьями



# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы
И.о. президента Боливии предложила перенести всеобщие выборы
Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе
Бен Стиллер экранизирует рассказ Ю Несбе
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда
Приметы о зонтах: можно ли сушить зонтик дома, к чему он теряется и как правильно его выбрать
Приметы о зонтах: можно ли сушить зонтик дома, к чему он теряется
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
В Совфеде заслушают доклад генпрокурора
Порноактриса назвала главную проблему современного порно
Порноактриса назвала главную проблему современного порно
Потери Индии в столкновении с Китаем на границе возросли до 20 человек
Потери Индии в столкновении с Китаем на границе возросли до 20 человек
Столкновения военных Индии и Китая впервые за десятилетия привели к жертвам
Столкновения военных Индии и Китая впервые за десятилетия привели к
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Топ на сегодня

Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Евросоюз обеспокоен сообщениями о массовых захоронениях в Ливии
Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против Навального
Внук ветерана увидел справедливость в возбуждении дела против
Москва выразила Киеву протест из-за антироссийских акций на 12 июня
Москва выразила Киеву протест из-за антироссийских акций на 12 июня
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым

Еще по теме

Елизавета Пескова удалила аккаунт в Instagram
Откровенные фото в Instagram и обложка турецкой газеты: как проводит лето дочь Дмитрия Пескова
Елизавета Пескова хочет поговорить с обвинившим ее в «проедании денег русских»
Дочь Дмитрия Пескова поделилась семейным снимком с отцом