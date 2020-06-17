Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Ермак о втором сроке Зеленского: решение нужно принимать ближе к концу первого

Ермак о втором сроке Зеленского: решение нужно принимать ближе к концу первого

Ермак о втором сроке Зеленского: решение нужно принимать ближе к концу первого
Президент Украины Владимир Зеленский будет самостоятельно принимать решение о возможном выдвижении на второй президентский срок. При этом такое решение нужно принимать ближе к концу первой каденции.

Об этом заявил глава Офиса президент Андрей Ермак.

Ермак отметил, что намерен руководить Офисом столько, сколько решит Зеленский, и уйдет из политики вместе с ним. При этом еще не принято решение, пойдет ли Зеленский на второй срок.
"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено", - отметил Ермак.

Он также добавил, что у Зеленского настолько грандиозные планы, что для их реализации не хватит и нескольких президентских сроков.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года: влияние на Знаки Зодиака
Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года: влияние
В Черногории задержали более 20 человек в ходе акции полиции
В Черногории задержали более 20 человек в ходе акции полиции
Домработница рассказала об очень плохом состоянии Ефремова
Домработница рассказала об очень плохом состоянии Ефремова
США ударят по Сирии «законом Цезаря»
США ударят по Сирии «законом Цезаря»
Житель Санкт-Петербурга получил семь лет за попытку вступить в ИГ*
Житель Санкт-Петербурга получил семь лет за попытку вступить в ИГ*
Эксперт рассказал, когда отели смогут вернуться к мартовским ценам
Эксперт рассказал, когда отели смогут вернуться к мартовским ценам
Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой пост
Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой
Песков рассказал о защищающих Путина от коронавируса «двух штуках» в Кремле
Песков рассказал о защищающих Путина от коронавируса «двух штуках» в
В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»
В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»
Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела «Сети»
Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса
Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса

Топ на сегодня

Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО

Еще по теме

Зеленский сменил главу ОП: что известно об Андрее Ермаке
Люди захотят, чтобы Зеленский остался на второй срок: в ОП сделали громкое заявление
Зеленский уволил Богдана с поста руководителя офиса президента
Зеленский рассказал о плане постройки стены в Донбассе