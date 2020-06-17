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Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проститутками

Фадеев сравнил артистов своего лейбла с проституткамиФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российский продюсер Максим Фадеев пожаловался на потребительское отношение артистов его лейбла MALFA и сравнил их с проститутками. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По словам продюсера, последние пять лет ему приходилось жить «в самом настоящем аду». Он пожаловался на то, что артисты его обесценивали, не считались с его мнением и желанием. «Ты просто являешься "едой" и трамплином для своих "деток" <...> А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой — музыка! Написал хорошую песню — ты для них "Бог", написал неудачную — ты враг!» — отметил Фадеев.

Осенью 2019 года продюсер объявил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA. В компанию входили такие исполнители, как Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, артисты Исайя, Fika и appledream. Позднее Фадеев сравнил свой лейбл с болотом с жабами и назвал расторжение контракта со всеми артистами одним из самых правильных решений в своей жизни.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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