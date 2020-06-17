Фильтруй контент: можно ли обязать инфлюенсеров проверять публикуемую информацию?

Вадим Карасев

Блогеры для многих граждан выступают в качестве альтернативного источника информации. У многих инфлюенсеров количество подписчиков даже превышает аудиторию СМИ. При этом часто владельцы аккаунтов в соцсетях не проверяют публикуемую информацию и осознанно вбрасывают фейки, что вызывает беспокойство у властей. Желание каким-то образом структурировать и упорядочить работу российских блогеров появилось у государства уже несколько лет назад, однако до настоящего момента все попытки сделать это заканчивались неудачей.

В 2014 году в силу вступил закон от N 97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей". Закон вводил реестр популярных блогеров и обязывал их проверять информацию перед публикацией. Таким образом, инфлюенсеры несли ответственность наравне со СМИ, но не были наделены их правами. До этого деятельность блогеров никак не регулировалась.

Однако в 2017 году реестр блогеров отменили из-за неэффективности. Тем не менее Роскомнадзор заявил, что "пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации".

В прошлом году в России вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти. Теперь физические и юридические лица, причастные к распространению недостоверных новостей, могут быть привлечены к ответственности и получить штраф. Наказание варьируется в зависимости от последствий.

"Нужно ли приравнивать блогеров к СМИ? Этот вопрос уже очень долго обсуждается в обществе. Чтобы не быть голословной, мною были подобраны интересные исследования. Прошлые попытки приравнять блогера к кому-то или чему-то не увенчались успехов. Блогеры - это абсолютно самобытное явление. Мы находимся в одной зоне конкуренции с онлайн-СМИ. Я убеждена, что сами блогеры должны дать определение на тему того, кто они и чем они занимаются. Все нормы должны вырабатываться теми, кто создается блогосферу здесь и сейчас", - отметила Ольга Берек из Национальной ассоциации блогеров.

В Сети ситуация с распространением информации, не соответствующей действительности, наблюдается особо остро. В соцсетях контент распространяется с более высокой скоростью, чем в газетах или через телевидение. Причем это происходит не только с подлинными новостями, но и с лживыми сообщениями.

"Вопрос с фактчекингом сложный. Я считаю, что проводить его, конечно, должны все - и блогеры, и площадки, где они публикуются. Это в идеале. Другое дело, что часть блогеров сознательно вводит в заблуждение людей, чтобы хайпануть на теме. И подумать, каким образом вводить эти инструменты на площадках, должны сами площадки в рамках саморегулирования, которое мы и предложили в Общественной палате РФ", - считает член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСиМ) Владимир Зыков согласился с убеждением о том, что между блогерами и СМИ есть очень много общего. Тем не менее существуют и отличия.

"Между блогерами и СМИ в какой-то степени можно поставить знак равенства, но нужно понимать, что журналисты подчиняются закону о СМИ, а у блогеров нет возможности официально направлять информационные запросы министерствам и другим государственным структурам. Точнее, такая возможность есть, но они получат ответ в течение 30 дней, а журналисты, согласно законодательству - в течение 7 дней. Чаще всего журналисты в обязательном порядке запрашивают комментарий у второй стороны описываемых событий, дать ей возможность высказаться, а блогерам этого делать совершенно не обязательно. Блогеры могут использовать ненормативную лексику в своих постах, чего не могут себе позволить журналисты. Блогерам, в отличие от медиа, не нужна возрастная маркировка. Опять же, блогеры могут публиковать любой контент эротического характера, а СМИ не могут себе этого позволить", - пояснил он.

Россиянам сейчас не запрещено зарабатывать на блогерстве, но им следует регистрировать свою деятельность и не публиковать запрещенную информацию. Сейчас государство предпринимает шаги по введению общих для всех авторов публикаций в Сети механизмов ответственности и контролю за распространением деструктивного и противоправного контента. Каким же образом можно защитить общество от фейков?

"Уйти от ответственности за распространение ложных сведений даже об отдельно взятом лице сейчас довольно просто. Представляется, что для чрезвычайных ситуаций обязан действовать особый порядок, при котором будет прямо запрещено распространять информацию об участниках и числе жертв без предварительного обращения за проверкой достоверности в компетентный государственный орган. Также следует подумать об аналоге "обязательных сообщений" от государственных органов власти, которые должны получить право в случае ЧС в оперативном порядке публиковать ответы на вбросы в тех же источниках, которые их растиражировали", - предлагает член ОП и юрист Илья Ремесло.

Начать регулирование соцсетей эксперт предлагает с самого начала - с идентификации пользователей хотя бы в российских сетях. Он также назвал необходимым продумать механизм взаимодействия с блогерами, которые находятся за пределами России, а также с крупнейшими западными социальными сетями.

"Получается, мы сами пускаем и даем беспрепятственно работать на российских сайтах тем, кто не скрывает своей враждебности к России и ее гражданам. Из этой ситуации необходимо сделать серьезные выводы. Возможно, следует установить упрощенный порядок блокировки подобных информационно-враждебных групп, распространяющих ложную информацию, а в области идентификации пользователей ввести дополнительные требования к иностранцам и тем, кто использует VPN", - резюмировал Ремесло.

По данным социологов, россияне воспринимают блогеров как безответственных, но влиятельных людей. Некоторые уверены, что авторы публикаций приносят и вред, и пользу в равной степени, кто-то оценивает их деятельность нейтрально.

"Как площадка-хостинг может отвечать за то, что пишет один из многих миллионов их пользователей? Человек - владелец страницы должен отвечать прежде всего. Если говорить о моральной стороне вопроса, то каждый взрослый человек, который пишет в социальных сетях, должен нести ответственность за свои поступки, за предоставляемую информацию. Каких конкретно блогеров это должно касаться, я думаю, что для начала абсолютно достаточно ограничиться топ-блогерами, потому что они влияют на массы. Остальные... Выйдет один человек в лес, крикнет что-нибудь на поляне, его никто не услышит. А если выйдет человек на площадь, поднимется на трибуну и скажет - его услышат тысячи. Ему за свои слова и отвечать", - считает блогер Сергей Доля.

Как отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСиМ) Владимир Зыков, власти должны разработать комплекс тщательно продуманных мер, а полиция - привлекать к ответственности не тех, кто делает репосты, а тех, кто реально обманывает людей. Заниматься умышленным обманом должно стать страшно и опасно, сетует Зыков.

"Наказание для блогера должно нести какие-то последствия: чтобы он не просто потерял лицензию, от которой ему не горячо и не холодно, а чтобы он потерял что-то еще. Чтобы он понимал, что у него есть какие-то реальные риски, в том числе финансовые, причем не 100 рублей, а существенные", - резюмирует эксперт.