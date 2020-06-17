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Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса

Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Так он прокомментировал результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции.

"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", — отметил Гебрейесус, назвав результаты научной работы "отличной новостью".


Лондон предоставил организации предварительные результаты пытаний. В организации добавили, что "с нетерпением" ждут полного анализа информации в ближайшее время.
# В мире
По материалам: ria.ru

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