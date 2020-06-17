Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
Сегодня, 05:42 Лидия Мартынова
В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Так он прокомментировал результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции.
"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", — отметил Гебрейесус, назвав результаты научной работы "отличной новостью".
Лондон предоставил организации предварительные результаты пытаний. В организации добавили, что "с нетерпением" ждут полного анализа информации в ближайшее время.
По материалам: ria.ru