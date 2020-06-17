Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой пост

Влада Некрасова

Народный артист России, главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов завершает свою творческую деятельность в театре после 25 лет работы, сообщается на сайте театра.

Коллектив театра благодарит Морозова за огромный вклад в театральное искусство и многолетнюю интересную творческую жизнь театра.

Морозов стал главным режиссером театра в 1995 году и за годы творческой деятельности воспитал много учеников, поставил в театре 26 спектаклей, среди которых "Много шума из ничего", "Царь Федор Иоаннович", "Кабала святош", "Красное колесо" и многие другие.