Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой пост

Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой пост

Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой пост
Народный артист России, главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов завершает свою творческую деятельность в театре после 25 лет работы, сообщается на сайте театра.

Коллектив театра благодарит Морозова за огромный вклад в театральное искусство и многолетнюю интересную творческую жизнь театра.

Морозов стал главным режиссером театра в 1995 году и за годы творческой деятельности воспитал много учеников, поставил в театре 26 спектаклей, среди которых "Много шума из ничего", "Царь Федор Иоаннович", "Кабала святош", "Красное колесо" и многие другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года: влияние на Знаки Зодиака
Ретроградный Меркурий с 18 июня по 12 июля 2020 года: влияние
В Черногории задержали более 20 человек в ходе акции полиции
В Черногории задержали более 20 человек в ходе акции полиции
Домработница рассказала об очень плохом состоянии Ефремова
Домработница рассказала об очень плохом состоянии Ефремова
США ударят по Сирии «законом Цезаря»
США ударят по Сирии «законом Цезаря»
Житель Санкт-Петербурга получил семь лет за попытку вступить в ИГ*
Житель Санкт-Петербурга получил семь лет за попытку вступить в ИГ*
Эксперт рассказал, когда отели смогут вернуться к мартовским ценам
Эксперт рассказал, когда отели смогут вернуться к мартовским ценам
Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой пост
Главный режиссер Театра Российской Армии Борис Морозов покидает свой
Песков рассказал о защищающих Путина от коронавируса «двух штуках» в Кремле
Песков рассказал о защищающих Путина от коронавируса «двух штуках» в
В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»
В Чехии оценили отношения с Россией «на троечку»
Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела «Сети»
Прокуратура запросила 9 и 6 лет колонии для двух фигурантов дела
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса
Министр объединения Кореи подал в отставку из-за нового кризиса

Топ на сегодня

Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Делегация востока Ливии рассказала о встрече с Богдановым
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских школьников
Пьяный таксист сбил на тротуаре шедших за аттестатами российских
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Лидера «Процветающей Армении» лишили депутатской неприкосновенности
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО
Лавров: Россия "за" диалог с членами НАТО

Еще по теме

В рамках 4-го Фестиваля военных драматических театров «Звездная маска» в театре Российской Армии показали спектакль «Зыковы»
В Центральном академическом театре Российской Армии прошел творческий вечер народной артистки СССР Людмилы Чурсиной
Народный артист России Юрий Комиссаров умер в возрасте 79 лет
Основатель Театра на Юго-Западе Валерий Белякович скончался после экстренной госпитализации