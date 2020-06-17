Главы МИД России, Индии и Китая проведут видеоконференцию
Сегодня, 17:07 Алексей Вольцев
Видеоконференция министров иностранных дел России, Индии и Китая планируется на 23 июня, ее проведение прорабатывается, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее источник в индийском МИД заявил РИА Новости, что видеоконференция министров иностранных дел трех стран, планирующаяся на 23 июня, отложена.
"Есть еще одно мероприятие, которое планируется, прорабатывается. Речь идет о 23 июня, в рамках российского председательства в объединении РИК (Россия, Индия, Китай), еще раз подчеркну, планируется видеоконференция министров иностранных дел трех стран", - сказала Захарова на брифинге.
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По материалам: ria.ru