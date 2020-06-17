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Губернатор Югры озвучила планы по развитию региона на пять лет

Губернатор Югры озвучила планы по развитию региона на пять лет
Улучшение жилищных условий граждан, создание инфраструктуры для охраны материнства и детства на самом высоком уровне, строительство и развитие сопутствующих ТЭК отраслей станут приоритетами властей Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшие пять лет, заявила глава Югры Наталья Комарова.

Озвучивая во вторник доклад о развитии региона за последние 10 лет на заседании президиума генсовета "Единой России", Комарова отметила, что ключевым фактором, определившим этот процесс, стал принцип, поддержанный жителями: Югра - не вахтовая территория, а место постоянного проживания людей.

Губернатор подчеркнула, что округ за указанный период полностью обеспечил детей дошкольного возраста местами в детсадах, добился увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни с 70 до 75 лет, а также впервые преодолел планку показателя валового регионального продукта в 4 триллиона рублей.

"Приоритеты на следующие пять лет: ликвидация и расселение полумиллиона квадратных метров аварийного жилья, в том числе по прямому поручению президента РФ, создание инфраструктуры для охраны материнства и детства на самом высоком уровне... Строительство моста через Обь в районе Сургута, а также развитие нефтяной компетенции, перевода трудноизвлекаемых запасов в разряд запасов, которые могут и должны быть вовлечены в разработку", - сказала Комарова.

# Политика
По материалам: ria.ru

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